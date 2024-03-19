Стало известно, как футболисты "Реала" отреагировали на исход матча 29-го тура чемпионата Испании по футболу между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде и закончилась со счетом 3:0 в пользу "сине-гранатовых". В раздевалке "Реала" отреагировали на результат этой игры.

"Здесь нет ни услуг, ни чего-то, мы сосредотачиваемся на себе… Мы ни от кого не зависим, чтобы выиграть чемпионат, и если мы не терпим неудачу, никто не отнимет у нас этой победы", – приводит Defensa Central слова неназванных игроков "Реала".

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на восемь очков. "Атлетико" (55) идет пятым.

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