Стала известна реакция игроков "Реала" на разгромную победу "Барселоны"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 12:08
©ФК "Реал" Мадрид

Стало известно, как футболисты "Реала" отреагировали на исход матча 29-го тура чемпионата Испании по футболу между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде и закончилась со счетом 3:0 в пользу "сине-гранатовых". В раздевалке "Реала" отреагировали на результат этой игры.

"Здесь нет ни услуг, ни чего-то, мы сосредотачиваемся на себе… Мы ни от кого не зависим, чтобы выиграть чемпионат, и если мы не терпим неудачу, никто не отнимет у нас этой победы", – приводит Defensa Central слова неназванных игроков "Реала".

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего "Реала" на восемь очков. "Атлетико" (55) идет пятым.

Пике разоблачил "Барселону" и сообщил горькую правду "Реалу"

Метки:
Реал Мадрид Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:08
Испания
Стала известна реакция игроков "Реала" на разгромную победу "Барселоны"
Сегодня , 11:15
Испания
Мбаппе и Холанд внесли раздор в "Реале"
Вчера , 19:00
Испания
"Реал" нацелился на протеже Роналду
Вчера , 13:55
Испания
Левандовски повторил достижение Роналду
Вчера , 13:37
Испания
"Барселона" сотворила историю в матче с разгромом "Атлетико"
Вчера , 12:12
Испания
В "Барселоне" повторили рекорд Месси
Вчера , 10:48
Испания
"Барселона" выбрала наследника Месси
Вчера , 07:46
Испания
Разгромом и удалением Хави завершился матч "Атлетико" и "Барселоны"
17 марта, 20:00
Испания
Фанаты испанского клуба пожелали смерти лидеру "Реала"
17 марта, 19:30
Испания
Легенда "Барселоны" назвал кандидатов на замену Хави
© 2008 - 2024 ТОО «EML»