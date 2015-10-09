Испания
Сегодня 13:55
 

Список Лапорты: "Барселона" нашла недорогое усиление в нападение

  Комментарии

©Depositphotos/Musiu0

"Барселона" продолжает поиск доступных решений для укрепления атаки. В условиях жёсткой экономии клуб сосредоточен на аренде или недорогих трансферах, передают Vesti.kz.

"Барселона" продолжает поиск доступных решений для укрепления атаки. В условиях жёсткой экономии клуб сосредоточен на аренде или недорогих трансферах, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, новым кандидатом стал Армандо Броя ("Бернли") — посредники уже предложили форварда каталонцам. "Сине-гранатовые" видят в нём атлетичного игрока для ротации, чья рыночная стоимость снизилась из-за недавних травм.

Помимо Брои, в шорт-листе остаются два проверенных бойца Ла Лиги:

• Александер Сёрлот ("Атлетико" Мадрид) — мощь и гарантированные голы;
• Ведат Мурики ("Мальорка") — мастер борьбы и работы на команду.

Если Сёрлот и Мурики рассматриваются как немедленное усиление, то 24-летний Броя — это ставка на перспективу. Сам албанец уже выразил желание перебраться на "Камп Ноу", чтобы перезапустить карьеру. Решение за спортивной дирекцией: выбор будет сделан исходя из финансовой выгоды и тактического соответствия нуждам тренера.

В нынешнем сезоне Броя провёл 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. В его карьере также были английские "Эвертон", "Фулхэм", "Саутгемптон", "Челси" и нидерландский "Витесс".


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Эльче   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 22:00   •   не начат
Эльче
Эльче
(Эльче)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эльче
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 6 человек

