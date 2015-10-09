Список Лапорты: "Барселона" нашла недорогое усиление в нападение

"Барселона" продолжает поиск доступных решений для укрепления атаки. В условиях жёсткой экономии клуб сосредоточен на аренде или недорогих трансферах, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, новым кандидатом стал Армандо Броя ("Бернли") — посредники уже предложили форварда каталонцам. "Сине-гранатовые" видят в нём атлетичного игрока для ротации, чья рыночная стоимость снизилась из-за недавних травм.

Помимо Брои, в шорт-листе остаются два проверенных бойца Ла Лиги:

• Александер Сёрлот ("Атлетико" Мадрид) — мощь и гарантированные голы;

• Ведат Мурики ("Мальорка") — мастер борьбы и работы на команду.

Если Сёрлот и Мурики рассматриваются как немедленное усиление, то 24-летний Броя — это ставка на перспективу. Сам албанец уже выразил желание перебраться на "Камп Ноу", чтобы перезапустить карьеру. Решение за спортивной дирекцией: выбор будет сделан исходя из финансовой выгоды и тактического соответствия нуждам тренера.

В нынешнем сезоне Броя провёл 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. В его карьере также были английские "Эвертон", "Фулхэм", "Саутгемптон", "Челси" и нидерландский "Витесс".

