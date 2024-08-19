В сеть слили разговор Мбаппе со звездами "Реала" в перерыве матча с "Мальоркой"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:12
©realmadrid.com

Стало известно, о чем разговаривали футболисты "Реала" Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм матча первого тура Ла Лиги с "Мальоркой", передают Vesti.kz.

При этом в сеть выложили только разговор двух игроков.

Беллингем: "Нам нужно завершать атаки".

Мбаппе: "Согласен, нам нужно как-то завершать атаки. Быстро".

Беллингем: "Даже если ничего нет, то создавайте и бейте", - приводит слова футболистов Madrid Xtra.

Напомним, "Реал" неожиданно оступился в гостях, видеообзор игры с голами смотрите здесь.

Следующую игру в чемпионате Испании "Мальорка" проведет на выезде с "Осасуной" 24 августа, а на следующий день "Реал" на своем поле примет "Вальядолид".

Мбаппе присоединился к испанскому клубу этим летом, перейдя из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента и подписав контракт до 2029 года.

Мбаппе отреагировал на сенсацию в дебютном матче за "Реал"

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол Ла Лига

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