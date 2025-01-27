Саудовский клуб переманил таланта "Барселоны": известна сумма сделки

Унаи Эрнандес, одна из главных восходящих звезд "Барселоны", находится в шаге от подписания контракта с "Аль-Иттихадом" из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По сведениям El Nacional, контракт 20-летнего полузащитника истекает 30 июня, и у него есть возможность продлить его еще на два сезона, но Рамон Планес, бывший спортивный директор "Барселоны", а ныне ключевая фигура в процессе подбора игроков для "Аль-Иттихада", играет важную роль в переходе Эрнандеса в саудовский клуб. Молодой игрок считает, что пришло время для нового вызова.

Между тем Эрнандеса оставили вне заявки на один из матчей резервной команды "Барселоны". По мнению тренера Альберта Санчеса, он не сосредоточен на команде.

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"Аль-Иттихад" предлагает фиксированную сумму в пять миллионов евро, к которой могут быть добавлены бонусы, а сам игрок, как ожидается, будет получать хорошую зарплату и станет частью одного из лучших составов в саудовском футболе, наряду со звездами калибра Фабиньо, Н’Голо Канте, Уссема Ауара, Мусса Диаби и Карима Бензема, и с Лораном Бланом в качестве главного тренера.

"Барселона" уже несколько недель ждет ответа на предложение о продлении контракта, которое они сделали Унаи, но ответа нет. Похоже, футболист решил двигаться дальше.

Отмечается, что представители саудовского клуба уже находятся в Барселоне, изучая всю документацию, и о сделке, возможно, будет объявлено не позднее конца этой недели.

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