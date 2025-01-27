Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 13:39
 

Гвардиола признал ошибку с Хусановым: узбек неудачно дебютировал в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола признал ошибку с Хусановым: узбек неудачно дебютировал в АПЛ ©mancity.com

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о дебюте футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о дебюте футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Первый узбекистанец в истории АПЛ дебютировал за "горожан" после первой же тренировки. Однако уже на третьей минуте матча с "Челси" Хусанов совершил результативную ошибку, впоследствии чего "Сити" пропустил гол. А минутой позже 20-летний футболист получил желтую карточку.

Гвардиола поддержал новичка команды, однако признался, что выпускать его в первом же матче было ошибкой.

"Хусанов не должен был играть, ему нужно время. Выходить против "Челси" в премьер-лиге после переезда из другой страны, без полноценного общения с товарищами по команде и тренировок - это нелегко. Представьте, что пережил Хусанов и что он чувствовал. О боже!", - цитирует слова тренера Irishexaminer.

Следующий матч английский клуб проведет в рамках заключительного восьмого тура Лиги чемпионов. Противостоять "Сити" будет бельгийский "Брюгге". На данный момент команда Гвардиолы занимает 25-е место в общей таблице.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Манчестер Сити 23 12 5 6 47-30 41
5 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
6 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8 Астон Вилла 23 10 7 6 34-35 37
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 23 8 9 6 34-31 33
11 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12 Манчестер Юнайтед 23 8 5 10 28-32 29
13 Кристал Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14 Вест Хэм Юнайтед 23 7 6 10 28-44 27
15 Тоттенхэм Хотспур 23 7 3 13 46-37 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Лестер Сити 23 4 5 14 25-49 17
18 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
19 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Гвардиола Хосеп Футбол АПЛ Манчестер Сити Узбекистан

Реклама

Живи спортом!