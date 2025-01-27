Гвардиола признал ошибку с Хусановым: узбек неудачно дебютировал в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о дебюте футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Первый узбекистанец в истории АПЛ дебютировал за "горожан" после первой же тренировки. Однако уже на третьей минуте матча с "Челси" Хусанов совершил результативную ошибку, впоследствии чего "Сити" пропустил гол. А минутой позже 20-летний футболист получил желтую карточку.

Гвардиола поддержал новичка команды, однако признался, что выпускать его в первом же матче было ошибкой.

"Хусанов не должен был играть, ему нужно время. Выходить против "Челси" в премьер-лиге после переезда из другой страны, без полноценного общения с товарищами по команде и тренировок - это нелегко. Представьте, что пережил Хусанов и что он чувствовал. О боже!", - цитирует слова тренера Irishexaminer.

Следующий матч английский клуб проведет в рамках заключительного восьмого тура Лиги чемпионов. Противостоять "Сити" будет бельгийский "Брюгге". На данный момент команда Гвардиолы занимает 25-е место в общей таблице.