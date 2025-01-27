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ПСЖ и "Ман Сити" вылетят из ЛЧ? Расклады на последний тур и где смотреть трансляции

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ПСЖ и "Ман Сити" вылетят из ЛЧ? Расклады на последний тур и где смотреть трансляции ©ФК "Манчестер Сити"

В эту среду, 29 января, состоится последний тур общего этапа Лиги чемпионов. Одновременно пройдут 18 матчей, в которых определится все: кто попадет в 1/8 финала напрямую, кого ждут противостояния за плей-офф, а кто попрощается с еврокубками. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем восьмом туре.

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В эту среду, 29 января, состоится последний тур общего этапа Лиги чемпионов. Одновременно пройдут 18 матчей, в которых определится все: кто попадет в 1/8 финала напрямую, кого ждут противостояния за плей-офф, а кто попрощается с еврокубками. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем восьмом туре.

Все игры заключительного тура общего этапа начнутся в ночь с 29 на 30 января, в 01:00 по казахстанскому времени. Местные телеканалы покажут в прямом эфире четыре встречи, но об этом позже.


Кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала ЛЧ?

Начнем с того, для кого этот тур в глобальном смысле ничего не поменяет. Это "Ливерпуль", набравший 21 очко в семи турах и досрочно вышедший в плей-офф. То же самое касается и идущей второй "Барселоны" (18). Очень близки к этому и "Арсенал" с "Интером" (16), но официально шаг в 1/8 финала они еще не сделали.

В среду "Ливерпуль" сыграет в гостях с ПСВ (11 очков, 19-е место), "Барселона" примет на своем поле "Аталанту" (14 очков, 7-е место), "Арсенал" отправится на выезд к "Жироне" (3 очка, 31-е место), а "Интер" сыграет на своем стадионе с "Монако" (13 очков, 10-е место).


А кто уже вылетел из ЛЧ?

Ничего не будет решать этот тур и для тех, кто проведет последний еврокубковый матч в сезоне 2024/25. Это уже обеспечившие себе 25-36 места в таблице "Болонья" (5), "Спарта" (4), "РБ Лейпциг" (3), "Жирона" (3), "Црвена Звезда" (3), "Штурм" (3), "РБ Зальцбург" (3), "Слован" (0) и "Янг Бойз" (0).

Смогут ли "Слован" и "Янг Бойз" побороться за первые очки в сезоне, чтобы не покинуть еврокубки с нулем в активе? Клубу из Братиславы будет трудно, ведь они на выезде сыграют с "Баварией" (12 очков, 15-е место), а у "Янг Бойз" шансов на очки побольше - они дома примут "Црвену".


ПСЖ и "Ман Сити" рискуют вылететь из Лиги чемпионов?

Кто мог этого ожидать? Абсолютно никто. Но обе команды в зоне риска перед последним туром. В активе ПСЖ есть 10 очков и 22-е место, а у "Манчестер Сити" восемь баллов и 25-я строчка. В плей-офф попадут только те, кто займет 9-24 позиции.

Самое интрующее здесь в том, что ПСЖ сыграет на выезде со "Штутгартом", у которого примерно аналогичная ситуация - 24-е место и десять баллов в активе. Проигравший в этой паре практически точно останется без еврокубков, и даже ничья может лишить одну из них места в топ-24. Поэтому борьба за три очка будет нешуточной, ведь победителю достанется путевка в следующий этап.

А вот в ситуации с "Манчестер Сити" все излагать проще. Они дома примут "Брюгге", у которого 11 очков и 20-е место. Англичанам достаточно обыграть бельгийцев с любым счетом, и тогда они точно поднимутся в таблице, опередив как минимум самих бельгийцев. Горожанам даже не надо смотреть на результаты параллельных встреч - им достаточно выиграть свой матч. Но бельгийцы тоже живут мечтой играть в Лиге чемпионов, поэтому оставят все силы на "Этихаде".


Погоня за последними местами в вагоне - кто еще отправится в топ-8?

У "Атлетико" и "Милана" неплохие шансы сохранить позиции в восьмерке. Они сейчас занимают пятую и шестую строчку (15), а в восьмом туре сыграют в гостях с "РБ Зальцбург" и загребским "Динамо" (8 очков, 26 место) соответственно.

"Аталанта" (14) идет на седьмом месте, но сыграет в гостях с "Барселоной". Поэтому риски остаться без прямого выхода в 1/8 финала все еще имеются.

У команд, занимающих 8-13 места - одинаковое количество баллов. Это "Байер", "Астон Вилла", "Монако", "Фейеноорд", "Лилль" и "Брест" (по 13). По 12 баллов у "Боруссии", "Баварии", "Реала", "Ювентуса". Поэтому борьба за топ-8 будет не менее ожесточенной, ведь никому не хочется играть лишний раунд плей-офф.


Что покажут в прямом эфире казахстанские телеканалы?

Матчи Лиги чемпионов в ночь со среды на четверг покажут Qazsport, Qazaqstan, Q Arena и Q League. На Qazsport вас ждет трансляция матча "Манчестер Сити" - "Брюгге", а на Qazaqstan покажут игру "Штутгарт" - ПСЖ. Пожалуй, это самые интригующие противостояния заключительного тура, ведь кто-то из грандов может оказаться за бортом Лиги чемпионов.

Q League порадует болельщиков "Баварии" - там покажут домашний матч против "Слована". А на Q Arena будет вывеска "Ювентус" - "Бенфика". Первые борются за минимальные шансы пробиться в топ-8, а вторые - за сохранение места в топ-24.

Отметим, что матчи раунда плей-офф ЛЧ пройдут 11-12 и 18-19 февраля, а стадия 1/8 финала запланирована на 4-5 и 11-12 марта.

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