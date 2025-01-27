Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Российский специалист возглавил национальную команду в июне 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала всего одно очко.

С Черчесовым казахстанцы вылетели в дивизион С в Лиге наций: стартовали с ничьей против Норвегии в Алматы, но затем проиграли оставшиеся матчи.

"Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон, - сообщает пресс-служба КФФ. - Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб. Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается".

Ранее сообщалось, что среди факторов, которые могут привести к досрочному прекращению сотрудничества с Черчесовым, называли внутренние изменения в руководстве КФФ и казахстанского футбола в целом.

В декабре новым президентом КФФ был избран Марат Омаров. На этом посту он сменил Адлета Барменкулова.

Напомним, что Черчесов до Казахстана тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, польскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", пермский "Амкар", грозненский "Терек", сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн".