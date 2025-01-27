Стало известно, сколько заработал Черчесов в сборной Казахстана

Телеграм-канал "Дядя Ваня" предположил, сколько мог заработать экс-наставник сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, сообщают Vesti.kz.

Черчесов был назначен на свой пост в июне 2024 года. Российский специалист пробыл у руля сборной Казахстана по футболу семь месяцев и 24 дня. Под его руководством главная команда страны провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Итог выступлений - 0:15.

"Если верить неофициальной информации, то за прошедший срок российский спец заработал в Казахстане 779 992 евро (51 999 евро - за каждый гол). Не стоит забывать и про то, что контракт подписан по схеме "2+2". Как указывалось в СМИ, за досрочное расторжение трудового договора КФФ обязана выплатить неустойку в размере 1 млн евро. Вполне вероятно, что в сложившейся ситуации инициатором увольнения выступил отнюдь не Станислав Черчесов", - пишет источник.

Напомним, об уходе Черчесова со своего поста было объявлено сегодня, 27 января. После его ухода сообщалось, что национальную команду возглавит 44-летний казахстанский специалист Али Алиев. Кроме того, свои услуги предложил экс-наставник сборной Арно Пайперс.

С Черчесовым казахстанцы вылетели в дивизион С в Лиге наций: стартовали с ничьей против Норвегии в Алматы, но затем проиграли оставшиеся матчи.

Ранее сообщалось, что среди факторов, которые могут привести к досрочному прекращению сотрудничества с Черчесовым, называли внутренние изменения в руководстве КФФ и казахстанского футбола в целом.

В декабре новым президентом КФФ был избран Марат Омаров. На этом посту он сменил Адлета Барменкулова.

Напомним, что Черчесов до Казахстана тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, польскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", пермский "Амкар", грозненский "Терек", сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн".