Черчесова "пригласили" на новую работу после ухода из сборной Казахстана

Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с "Матч ТВ" выразил желание увидеть Станислава Черчесова на тренерском посту в одном из российских клубов, сообщают Vesti.kz.

В понедельник, 27 января стало известно, что Черчесов официально покинул должность главного тренера сборной Казахстана. Контракт с федерацией футбола был расторгнут по взаимному согласию.

- Досадно, что Станислав Черчесов не сумел доработать до начала отборочного цикла к чемпионату мира. В Казахстане поменялся президент федерации, ушел тот, кто приглашал Черчесова. Видимо, у нового руководства кредит доверия на него не распространялся.

- Где бы вы лично хотели видеть Черчесова?

- Конечно, было бы здорово видеть его за работой у нас, в России. Он хороший, опытный тренер. Станислав приходил работать в сборную Казахстана вдолгую, а на коротком отрезке не получилось. Скоро приглашу Станислава Черчесова на эфир, и мы подробно обо всем поговорим, - сказал Губерниев.

Черчесов был назначен на пост тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций и набрала одно очко.

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Напомним, что Черчесов до Казахстана тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, польскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", пермский "Амкар", грозненский "Терек", сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн".

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