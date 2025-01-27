"Хоть Гвардиолу пригласите...". Что говорят в России об отставке Черчесова из сборной Казахстана

Отставка Станислава Черчесова стала главной новостью понедельника не только в Казахстане, но и в России. Уход российского специалиста из сборной Казахстана активно освещается СМИ и бурно обсуждается любителями футбола. Корреспондент Vesti.kz выделил самые интересные высказывания российских болельщиков об этом.

Мнения есть разные. Кто-то считает, что Черчесова уже давно должны были отправить в отставку, а кто-то уверяет, что ему не дали достаточного количество времени, чтобы проявить себя с более равными по возможностям командами.

Одни смеются над Черчесовым и считают, что все его былые достижения - случайность. Другие отмечают, что уровень казахстанского футбола в принципе не может позволять сборной преследовать высокие цели.

Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана

"Кто-то сомневался?" - как в России рады провалу Черчесова

Начнем с тех, кто максимально согласен с КФФ по решению прекратить сотрудничество с 61-летним тренером.

"Казахи приняли верное решение, достал он их своим казарменным юмором и отсутствием результатов". "Давно пора. Бездарный тренеришка с манией величия". "А кто-нибудь сомневался, что будет по-другому? Тренер - ни о чем. Теперь все клубы РПЛ выстроятся в очередь за таким "специалистом". "Долго же казахи терпели это недоразумение".

"В связи с этой отставкой, мне стало интересно, найдутся в мире еще идиоты, которым после "Ференцвароша" и сборной Казахстана еще не стало ясно, что из себя представляет "тренер" Черчесов. Да, некоторые недалекие могут в меня кинуть тапок в виде четвертьфинала ЧМ-2018. Но им никогда не понять, что заслуги Черчесова в том четвертьфинале не было от слова совсем. Чтобы это понимать, достаточно вспомнить игру сборной России перед ЧМ, которую игрой, при всем уважении, назвать было сложно, а были серьезные опасения "как бы не обделаться жидко" в первом матче с Саудовской Аравией. Но сборная на чемпионате сыграла в свою игру, а не в то унылое ***, которое прививал ей полевой командир, и сыграла не благодаря тренерскому "гению" усатого, а вопреки. Но у недалеких память короткая". "За что его благодарить? Сборная Казахстана стала чемпионом мира? Содрал с казахов бабки. Дальше поедет в какую-нибудь деревню бабки сшибать. Деляга, а не тренер. И удачи ему желать не буду".

"Не нужно быть каким-то тренером, чтобы понять и объяснить причину "ухода" Черча. Результат на табло - ноль абсолютный. Перспективы - ноль абсолютный! Какие еще причины нужны?". "Удивительно, как он там вообще так долго продержался. Сразу было понятно, что это не его команда, а он не их тренер. Теперь только негатив останется". "Недолго этот "физрук" продержался, такого "тренера", как он, больше не найти, полный ноль, вообще ничего не умеет и всегда на чужом горбу чего-то добивался, кроме презрения ничего не вызывает".

"Поторопились" и "мертвейшая сборная". Кто в России не согласен с решением КФФ?

Другие любители футбола считают, что проблема была не в тренере, а в уровне футбола в стране в целом. Кто-то даже посоветовал пригласить Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера с уверенностью, что ничего в лучшую сторону не изменится.

"Понятно, что 15:0 в Лиге наций - это позорненько, но Австрия, Норвегия и Словения действительно более сильные страны, да и судить по Лиге наций очень сомнительная история. Казахи поторопились, как кажется". "Жаль. Отличный тренер. Ждем в "Динамо". "Сборная Казастана безнадежна, что с Черчесовым, что без него. Нет футбольных традиций и школы".

"Не получилось. Но и, справедливости ради, стоит сказать, что играть то за Казахстан некому. Чемпионат слабый, в сильных лигах игроков нет. Место в ФИФА за пределами сотни, даже наши хромоногие Казахстан в отборочных до отстранения дважды размотали - 5:0 за два матча. Хоть Гвардиолу пригласите, не будет толка". "В такую сборную кого не поставь, толку не будет. Когда игроки не имеют нормального футбольного образования, в зрелом возрасте их уже невозможно обучить". "Будет как с Тен Хагом... Сначала бурная радость, что, наконец, выгнали, но когда новый главный тренер не сможет дать со сборной Казахстана никаких результатов, поймут, что не в тренере проблема".

"Жаль, что у Стаса не получилось. Но нужно признать, что сборная у Казахстана - мертвейшая". "Если без шуток, то рановато его погнали. Черчесов очень хорошо умеет не терять очки против слабых команд или плюс-минус такого же уровня. У казахов в отборе на ЧМ Лихтенштейн и Северная Македония - явные клиенты, а там, глядишь, и с Уэльсом бы пободались за стыки. Когда назначали, то явно прицел был не на триумфальное выступление в Лиге наций". "Мне кажется, его просто не приняли из-за того, что он из России, отсюда и все эти подколы и атаки на него на прессухах".

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Сегодня стало известно, что Черчесов покинул сборную Казахстана - контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Источник уже назвал имя тренера, который должен заменить Станислава Саламовича на этому посту. По другой информации, кандидатов на вакантную должность четверо, включая иностранцев.

Кроме того, экс-рекордсмен сборной и бывший помощник Магомеда Адиева получил должность в КФФ.

Отметим, что у руля сборной Казахстана Черчесов провел шесть игр, в которых была добыта одна ничья при пяти поражениях. Команда заняла последнее место в группе Лиги наций и вылетела в дивизион С турнира.

Фото: КФФ©️