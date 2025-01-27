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Помощник Адиева в сборной Казахстана получил новое назначение

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Помощник Адиева в сборной Казахстана получил новое назначение ©КФФ

На должность директора департамента сборных команд Казахстанской федерации футбола назначен бывший капитан национальной сборной Руслан Балтиев, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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На должность директора департамента сборных команд Казахстанской федерации футбола назначен бывший капитан национальной сборной Руслан Балтиев, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

За свою игровую карьеру Балтиев выступал за казахстанские клубы "Кайнар", "Кайрат", "ЦСКА-Кайрат", "Аксесс-Голден Грейн" и "Тобол". Кроме того, он играл за российские команды, такие как "Сокол", "Динамо", "Москва", "Шинник" и "Жемчужина".

С 1997 по 2009 год вызывался в сборную Казахстана, проведя 72 матча и забив 13 голов. Долгое время оставался рекордсменом по числу матчей и забитых голов за сборную.

©КФФ

После завершения игровой карьеры Балтиев занимал должности спортивного директора в клубах "Окжетпес", "Кайсар" и "Жетысу". С 2022 по 2024 годы он был ассистентом у бывшего главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, с которым успел немного поработать и в грозненском "Ахмате".

Ранее КФФ официально объявила об уходе Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

Еще было озвучено имя нового главного тренера.

Сборная РК по футболу КФФ Футбол Адиев Магомед

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