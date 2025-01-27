Станислав Черчесов раскрыл, как его уволили из сборной Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов в интервью "СЭ" поделился подробностями своего ухода с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, которую он возглавлял с конца июня прошлого года, сообщают Vesti.kz.

Напомним, об уходе Черчесова было объявлено сегодня, 27 января, а затем стало известно о заработке российского специалиста.

- В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем. - Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком - еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации - функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта - как моего, так и моих помощников, - сказал Черчесов.

Добавим, что после ухода Черчесова национальную команду возглавит 44-летний казахстанский специалист Али Алиев. Кроме того, свои услуги предложил экс-наставник сборной Арно Пайперс.

Напомним, что Черчесов до Казахстана тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, польскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", пермский "Амкар", грозненский "Терек", сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн".