В сборной рассказали, заиграет ли 16-летний талант из Казахстана в "Челси"

Переход нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонский "Челси" будет официально объявлен в ближайшие дни. Корреспондент Vesti.kz на фоне одной из самых громких сделок в истории нашего футбола поговорил со старшим тренером юношеской сборной Казахстана Бауыржаном Сагындыком. В интервью он рассказал, в чем заключаются уникальные качества игрока, готов ли Дастан к взрослому футболу и как, будучи 16-летним футболистом, он реагирует на возрастающую популярность.

Трансфер Сатпаева в "Челси" ранее был подтвержден известным футбольным инсайдером Фабрицио Романо. Сумма сделки станет рекордной в истории казахстанского футбола. Помимо "Челси" казахстанским вундеркиндом активно интересовались еще несколько европейских клубов.

- Бауыржан Абаевич, когда вы начали работать с Дастаном, вам сразу стало понятно, что это игрок большого таланта?

- С первых тренировок было видно, что Дастан обладает особым футбольным интеллектом и выдающимися техническими и физическими качествами. Его работоспособность, желание совершенствоваться и умение адаптироваться к разным тактическим задачам сразу выделяли его среди сверстников. Конечно, потенциал нужно развивать, и он показал, что готов упорно трудиться для достижения больших целей.

- В последний год внимание к Дастану только повышается, как он воспринимает эту популярность?

- Дастан очень скромный и сосредоточенный парень. Он понимает, что внимание со стороны прессы и болельщиков – это часть профессионального футбола, но не позволяет этому отвлекать себя от основной цели – продолжать расти как игрок.

- Переход Дастана в "Челси" – насколько для вас неожиданный? Сможет ли он там себя проявить?

- Интерес со стороны крупных европейских клубов был ожидаем, потому что Дастан стабильно демонстрировал высокий уровень игры на международном уровне и прогрессировал в каждом сезоне в QJ league. Переход в "Челси" - это огромный шаг, но я верю в его способности.

- Ближайший год Дастан должен провести в основе "Кайрата", он готов к взрослому футболу?

- Да, я считаю что он уже готов к взрослому футболу. Конечно, ему предстоит адаптация к новым нагрузкам и скорости принятия решений, но он обладает всеми качествами, чтобы успешно вписаться в основной состав и приносить пользу команде.

- Бывало ли такое, что в сборной после определенных матчей к вам подходили скауты, агенты, тренеры и спрашивали о Дастане, интересовались им?

- Да, безусловно. Они отмечали его уверенность в игре, умение действовать в решающие моменты и зрелость на поле, что редкость для игроков его возраста. Интерес был высоким, и переход в топ-клуб – логичный результат его развития.

На данный момент Сатпаев отправился на сборы с "Кайратом". Ближайший сезон он проведет в составе алматинского клуба.

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