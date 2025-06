Саудовская Аравия бросила Винисиуса ради новой звезды "Реала"

Саудовская Аравия изменила приоритеты после отказа Винисиуса Жуниора от гигантского предложения от "Аль-Хиляля", сообщают Vesti.kz.

Нападающий мадридского "Реала" мог стать главной звездой арабского клуба благодаря контракту более чем на 1 миллиард евро за четыре года. Однако, несмотря на финансовую привлекательность, Винисиус отказался от перехода.

Не теряя времени, саудиты переключились на следующую цель — защитника "Реала" Антонио Рюдигера, которому предложили не менее выгодный контракт. Но и он отклонил предложение.

Журналист Саша Тавольери уточнил, что "Аль-Хиляль" предложил Рюдигеру зарплату в 3,5 раза выше его текущего оклада в Мадриде. Контракт был рассчитан на два сезона с возможностью продления на третий. Несмотря на заманчивые условия, немецкий защитник твердо заявил: "Я не заинтересован, остаюсь в "Реале".

Рюдигер подчеркнул, что намерен продолжать карьеру в Европе и выполнить контракт с "Реалом", действующий до июня 2026 года.

