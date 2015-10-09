Мбаппе указал Хаби Алонсо, кого убрать из "Реала"

В мадридском "Реале" намечаются серьезные кадровые перемены после дебютного сезона Килиана Мбаппе. Французский нападающий, ставший лидером команды и ее лучшим бомбардиром, по данным Don Balon, выступил инициатором внутренней "чистки" в составе. Его инициативу поддержал новый главный тренер Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Винисиус, Родриго и другие - под огнем критики

Как сообщается, Мбаппе выразил недовольство поведением некоторых игроков, в частности - Винисиуса Жуниора. Отношения между ними оставались напряженными на протяжении всего сезона. По мнению Килиана, бразилец недостаточно помогает в обороне и нарушает атмосферу в команде своим поведением за пределами поля. Под критику также попал Родриго - за поддержку Винисиуса и снижение уровня игры.

Алонсо готовит трансферную чистку

Источники отмечают, что Хаби Алонсо согласен с оценкой Мбаппе и также выражает недовольство дисциплиной и формой ряда футболистов. Под угрозой оказались не только Винисиус и Родриго, но и Браим Диас, Эндрик и Арда Гюлер. Последние трое, по мнению тренерского штаба, не оправдали ожиданий: Эндрик конфликтовал с прежним наставником, Гюлер не проявил себя, а Браим отличался нестабильной игрой.

Алонсо получил карт-бланш на обновление состава и, по данным СМИ, уже начал формировать трансферные планы. Ожидается, что предстоящее лето станет началом масштабной перестройки в стане "сливочных".