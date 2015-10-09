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Сборные
Вчера 13:35
 

Сборная Казахстана лишилась игрока перед двумя матчами

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Сборная Казахстана лишилась игрока перед двумя матчами ©КФФ

Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед ближайшими матчами - защитник "Актобе" Алибек Касым не сможет помочь команде, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед ближайшими матчами - защитник "Актобе" Алибек Касым не сможет помочь команде, сообщают Vesti.kz.

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По информации пресс-службы КФФ, футболист получил травму в поединке между "Актобе" и "Кайрата", а затем не смог продолжить встречу.

В связи с этим Касым не присоединится к национальной сборной на предстоящем учебно-тренировочном сборе. Кто заменит защитника, станет известно позже.


Напомним, 5 июня сборная Казахстана проведет товарищеский матч против Беларуси на "Борисов-Арене", а 9 июня в рамках квалификации чемпионата мира-2026 примет Северную Македонию.

Ранее главный тренер Али Алиев огласил окончательную заявку команды на ближайшие игры. Также стало известно, что и 16-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев не сыграет за сборную.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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