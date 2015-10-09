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Сборные
Вчера 08:40
 

Сатпаев не сыграет за сборную Казахстана. В КФФ объяснили решение

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Сатпаев не сыграет за сборную Казахстана. В КФФ объяснили решение ©ФК "Кайрат"

16-летний нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев не примет участие в ближайшем товарищеском матче с Беларусью, передают Vesti.kz

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16-летний нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев не примет участие в ближайшем товарищеском матче с Беларусью, передают Vesti.kz

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Форвард сыграет за молодежную команду (U-21) в матче против сверстников из Андорры в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2027. 

"Дастан Сатпаев поможет молодежной сборной в игре с Андоррой. По решению тренерского штаба он не примет участия в товарищеском матче со сборной Беларуси. Сначала футболист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной, затем присоединится к молодежной сборной Казахстана и будет готовиться к матчу против Андорры. Затем Дастан вернется в национальную сборную и продолжит подготовку к матчу с Северной Македонией", — пишет пресс-служба КФФ.

Матч молодежных сборных Казахстана и Андорры состоится 5 июня в Астане.

Напомним, Сатпаев является лучшим бомбардиром нынешнего сезона казахстанской премьер-лиги, забив восемь голов 12 играх. 

 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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