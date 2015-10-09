В "ПСЖ" назвали будущего обладателя "Золотого мяча"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике после победы над "Интером" (5:0) в финале Лиги чемпионов назвал игрока, который должен стать обладателем следующего "Золотого мяча".

Испанский специалист отметил, что полузащитник сборной Франции Усман Дембеле заслужил награду лучшего игрока мира по итогам сезона.

"Я бы отдал Золотой мяч Усману Дембеле. То, как он играл в защите сегодня вечером… только это может стоить "Золотого мяча". Вот как надо вести команду за собой. Голы, титулы, лидерство, защита, как он прессинговал…

Усман — мой выбор. Никаких сомнений", — приводит слова Энрике Фабрицио Романо.