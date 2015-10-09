"Ливерпуль" отдаст игрока сборной Англии ради звезды Бундеслиги

Руководство "Ливерпуля" в переговорах с "Байером" о трансфере полузащитника Флориана Вирца предложило сумму в 125-130 миллионов евро и переход своего игрока Харви Эллиотта.

По данным Sky Germany, такой шаг связан с тем, что "Байер" намерен выручить за Вирца 150 миллионов евро.

22-летний атакующий хавбек Эллиотт в сезоне-2024/25 в 28 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом 2027 года.

В сезоне-2024/25 Вирц сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 15 результативных передач. Его текущий контракт с "Байером" действует до лета 2027 года.