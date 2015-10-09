Стало известно о сумме заработка "ПСЖ" после победы в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит "ПСЖ" 148,4 млн евро по итогам минувшего сезона Лиги чемпионов, ознаменовавшегося победой для французского гранда.

По информации Football Meets Data, "ПСЖ" получит 6,5 млн евро за победу в финале Лиги чемпионов с "Интером" (5:0). Ещё 4 млн евро парижский клуб заработает за участие в Суперкубке УЕФА, где команда Луиса Энрике встретится с "Тоттенхэмом".

Финалист соревнования "Интер" получит от УЕФА 136,6 млн евро по итогам сезона. На третьем месте по доходам от Лиги чемпионов находится "Арсенал", который заработает 117 млн евро.