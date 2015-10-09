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Германия
Вчера 14:20
 

"Байер" заинтересован в бразильце из "Манчестер Юнайтед"

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"Байер" заинтересован в бразильце из "Манчестер Юнайтед" ©instagram.com/antony00

"Байер" хочет подписать в летнее трансферное окно бразильского полузащитника Антони, который принадлежит "Манчестер Юнайтед". 

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"Байер" хочет подписать в летнее трансферное окно бразильского полузащитника Антони, который принадлежит "Манчестер Юнайтед". 

Бразилец вновь игрок "Манчестер Юнайтед", вторую половину сезона провел на правах аренды в "Бетисе". Тренер "Байера" Эрик тен Хаг уже работал с Антони в "Аяксе". В нем он видит потенциальную замену Флориану Виртцу.

Также "Байеру" интересны Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") и Райан Шерки ("Лион").

В "Бетисе" Антони провел 17 матчей в чемпионате Испании, забил пять голов и отдал две результативные передачи. 

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