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Англия
Вчера 15:30
 

Стала известна новая зарплата обладателя "Золотого мяча" в "Манчестер Сити"

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Стала известна новая зарплата обладателя "Золотого мяча" в "Манчестер Сити" ©facebook.com/mancity

Полузащитник Родри близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити", который сделает его вторым после Холанда игроком по размеру оклада. 

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Полузащитник Родри близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити", который сделает его вторым после Холанда игроком по размеру оклада. 

Проект контракта испанца предусматривает зарплату в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

По данным Daily Mirror, руководство "Манчестер Сити" намерено подписать соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Если контракт заключат на таких условиях, то недельная зарплата Родри будет уступать только доходу Эрлинга Холанда (525 тысяч фунтов в неделю).

В сезоне-2024/25 28-летний опорный полузащитник в связи с травмой провел за "Манчестер Сити" во всех турнирах только четыре матча. В 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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