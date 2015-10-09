Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 11:35
 

"Елимай" объявил об уходе одного из лучших бомбардиров

  Комментарии

Поделиться
"Елимай" объявил об уходе одного из лучших бомбардиров ©ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" официально сообщил о расторжении контракта с сербским нападающим Фейсалом Муличем, передают Vesti.kz

Поделиться

Футбольный клуб "Елимай" официально сообщил о расторжении контракта с сербским нападающим Фейсалом Муличем, передают Vesti.kz

Стороны пришли к обоюдному согласию, и соглашение было расторгнуто. Мулич присоединился к "Елимай" во время зимнего трансферного окна, но задержался в команде менее полугода.

В рамках текущего сезона казахстанской Премьер-лиги нападающий провел 10 матчей и отличился тремя голами. 

Мулич присоединился к команде в зимнее трансферное окно 18 декабря 2024 года, перейдя из южнокорейского клуба "Сувон Блюуингз".

На данный момент "Елимай" занимает пятую строчку в турнирной таблице после 11 сыгранных туров, имея в активе 17 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига наций 2025. Женщины   •   Казахстан, Алматы   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
3 июня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Люксембург
Люксембург
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Люксембург
Проголосовало 341 человек

Реклама

Живи спортом!