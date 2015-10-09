"Елимай" объявил об уходе одного из лучших бомбардиров

Футбольный клуб "Елимай" официально сообщил о расторжении контракта с сербским нападающим Фейсалом Муличем, передают Vesti.kz.

Стороны пришли к обоюдному согласию, и соглашение было расторгнуто. Мулич присоединился к "Елимай" во время зимнего трансферного окна, но задержался в команде менее полугода.

В рамках текущего сезона казахстанской Премьер-лиги нападающий провел 10 матчей и отличился тремя голами.

Мулич присоединился к команде в зимнее трансферное окно 18 декабря 2024 года, перейдя из южнокорейского клуба "Сувон Блюуингз".

На данный момент "Елимай" занимает пятую строчку в турнирной таблице после 11 сыгранных туров, имея в активе 17 очков.