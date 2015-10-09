Лидер "Кайрата" вызван в европейскую сборную

Полузащитник алматинского "Кайрата" Гиорги Зария получил вызов в состав сборной Грузии на предстоящие матчи, передаютVesti.kz.

Ранее хавбек пропустил матч с "Актобе" из-за повреждения.

"Зариа вызван в сборную Грузии. Сегодня наш игрок прибыл в расположение своей национальной команды в Тбилиси", — сообщается в инстаграм алматинцев.

Сборная Грузии в июне проведет два товарищеских матча: пятого июня против Фарерских островов, восьмого июня против Кабо-Верде.

Грузинский полузащитник в нынешнем сезоне провел за "Кайрат" 14 матчей, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

За сборную Грузии полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в её составе две игры.