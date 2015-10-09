Флик сказал одному из лучших игроков "Барселоны" искать новый клуб

"Барселона" активно готовится к новому сезону и уже начала трансферные переговоры. Главным вопросом остается позиция вратаря — в клубе планируют серьезные изменения, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик сообщил Марку-Андре Тер Штегену, что для обеих сторон будет лучше, если вратарь найдет новый клуб. Несмотря на то, что Тер Штеген был одним из лучших игроков команды в последние сезоны, с приходом Жоана Гарсии из "Эспаньола" его шансы остаться основным голкипером значительно снизятся.

Жоан Гарсия, признанный одним из лучших вратарей Ла Лиги в этом сезоне, рассматривается "Барселоной" как основной кандидат на место в воротах на следующий сезон. В свою очередь, Войцех Щенсны может остаться запасным вратарем и продлить контракт с клубом.

Тер Штеген пока не готов покинуть "Барселону", однако если он окажется на скамейке запасных, это может негативно сказаться на его месте в сборной Германии и участии в предстоящем чемпионате мира. В таких условиях уход из клуба становится реальной перспективой.

Таким образом, "Барселона" планирует омолодить позицию вратаря, отдав предпочтение Жоану Гарсии, а Тер Штегену, скорее всего, придется искать новую команду.

Ранее стало известно, что один из грандов АПЛ нацелился на Тер Штегена, подробности - тут.

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