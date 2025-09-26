Испания
Самый дорогой игрок в мире заявил о возвращении в состав "Барселоны"

Болельщики "Барселоны" получили долгожданные новости: 18-летний испанский вингер Ламин Ямаль восстановился после травмы и готов снова выйти на поле, передают Vesti.kz.

Футболист, занявший второе место в гонке за "Золотым мячом"-2025, пропустил последние четыре встречи "сине-гранатовых" из-за болей в области лобковой кости. В его отсутствие команда одержала победы над "Валенсией" (6:0), "Ньюкаслом" (2:1), "Хетафе" (3:0) и "Реал Овьедо" (3:1), сохранив лидерские позиции.

На этой неделе Ямаль возобновил работу с мячом на тренировочной базе "Барселоны" и заявил о готовности вернуться. В своих соцсетях он написал:

"Эй! Я вернулся", — сопроводив слова подборкой своих лучших моментов в Ла Лиге.

Ожидается, что вингер получит первые минуты в предстоящем матче против "Сосьедада" в чемпионате Испании. Возвращение Ламина особенно важно накануне важной игры Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что тренерский штаб планирует постепенно наращивать игровое время Ямаля, чтобы он вышел на пик формы в ближайшие недели.

В текущем сезоне испанец провёл три матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 200 миллионов евро и является самым дорогим игроком мира.

Ранее был назван следующий обладатель "Золотого мяча": это не Ямаль.

Добавим также, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова наставника "Барселоны" Ханси Флика, который раскритиковал вызов Ламина Ямаля в национальную команду.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

