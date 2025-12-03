Испания
Сегодня 09:15

Руководство "Реала" приняло решение по будущему Хаби Алонсо

Хаби Алонсо. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Руководство мадридского "Реала" продолжает доверять главному тренеру Хаби Алонсо, хотя команда утратила лидерство в чемпионате Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

"Реал" доверяет Алонсо

По данным издания, в "королевском клубе" не определяли конкретного числа матчей, которые могли бы стать решающими для будущего испанского специалиста. В "Реале" считают, что коллектив остается конкурентоспособным, а череда травм не позволила команде показывать более стабильную игру.

Отмечается, что, несмотря на трудный период, в выступлении "сливочных" заметны положительные изменения, которые проявились в недавних встречах с "Олимпиакосом" (3:4) и "Жироной" (1:1).

Матч с "Атлетиком" важен, но не решает судьбу тренера

Marca уточняет, что предстоящий матч против "Атлетика" из Бильбао, который пройдет 3 декабря, рассматривается как шанс стабилизировать ситуацию. Однако результат этой игры не станет определяющим в вопросе будущего Алонсо в клубе.

Алонсо дали три матча?

Ранее испанский журналист Матиас Пратс, говоря о перспективах Алонсо, отметил, что у тренера есть три матча, которые могут определить его судьбу в "Реале".

"Не впадая в драматизм, но у Алонсо впереди 10 дней, которые могут стоить ему работы", — приводит слова Пратса Marca.

За следующие 10 дней "Реалу" предстоит сыграть с "Атлетиком" и "Сельтой" в чемпионате Испании и с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

