Руководство мадридского "Реала" продолжает доверять главному тренеру Хаби Алонсо, хотя команда утратила лидерство в чемпионате Испании.

"Реал" доверяет Алонсо

По данным издания, в "королевском клубе" не определяли конкретного числа матчей, которые могли бы стать решающими для будущего испанского специалиста. В "Реале" считают, что коллектив остается конкурентоспособным, а череда травм не позволила команде показывать более стабильную игру.

Отмечается, что, несмотря на трудный период, в выступлении "сливочных" заметны положительные изменения, которые проявились в недавних встречах с "Олимпиакосом" (3:4) и "Жироной" (1:1).

Матч с "Атлетиком" важен, но не решает судьбу тренера

Marca уточняет, что предстоящий матч против "Атлетика" из Бильбао, который пройдет 3 декабря, рассматривается как шанс стабилизировать ситуацию. Однако результат этой игры не станет определяющим в вопросе будущего Алонсо в клубе.

Алонсо дали три матча?

Ранее испанский журналист Матиас Пратс, говоря о перспективах Алонсо, отметил, что у тренера есть три матча, которые могут определить его судьбу в "Реале".

"Не впадая в драматизм, но у Алонсо впереди 10 дней, которые могут стоить ему работы", — приводит слова Пратса Marca.

За следующие 10 дней "Реалу" предстоит сыграть с "Атлетиком" и "Сельтой" в чемпионате Испании и с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

