Арендное соглашение между "Барселоной" и "Жироной" по вратарю сборной Германии Марку-Андре тер Штегену не будет расторгнуто досрочно, несмотря на полученную травму, передают Vesti.kz.

Об этом сообщил журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло в социальных сетях.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что 33-летний голкипер повредил заднюю поверхность бедра. Медицинское обследование выявило разрыв мышц с возможным вовлечением сухожилий, а сроки восстановления, по предварительным данным, могут составить до двух месяцев.

При таком периоде отсутствия у "Жироны" имелось право досрочно прекратить аренду и вернуть вратаря в "Барселону". Однако, как уточнил источник, стороны приняли решение сохранить договор в силе до июня. При необходимости тер Штеген сможет проходить реабилитацию на базе каталонского клуба.



Напомним, немец перешёл в "Жирону" 21 января и успел провести два матча — против "Хетафе" (1:1) и "Овьедо" (0:1).

Тер Штеген выступал за "Барселону" на протяжении 11 лет — с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он шесть раз становился чемпионом Испании, выигрывал шесть Кубков страны, четыре Суперкубка и Лигу чемпионов, став одной из ключевых фигур в современной истории клуба.

