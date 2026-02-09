Испания
"Реал" закрыл вопрос по трансферу звезды сборной Англии

Мадридский "Реал" принял решение по будущему английского защитника Трента Александер-Арнольда, передают Vesti.kz.

Ставка на долгосрочный проект

Как сообщает Fichajes, "королевском клубе" не воспринимают 27-летнего игрока как временное решение. Руководство клуба изначально рассматривало его трансфер как стратегическую инвестицию: англичанина планируют развивать в качестве ключевого игрока команды на несколько сезонов вперёд. Несмотря на появлявшиеся слухи, мадридцы не намерены избавляться от защитника и полностью доверяют ему.

 Позиция самого игрока

Александер-Арнольд, в свою очередь, настроен доказать, что способен стать основным правым защитником "сливочных". Его цель — адаптироваться к оборонительным требованиям испанского футбола, не потеряв при этом своего атакующего влияния. Сообщалось об интересе со стороны "Манчестер Сити", однако сам футболист не проявил интереса к возможным предложениям.


Дебютный сезон в Мадриде

Текущий сезон — первый для Трента в составе "Реала". Летом он перешёл в мадридский клуб на правах свободного агента из "Ливерпуля". На данный момент 27-летний защитник провёл 12 матчей и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

