Мадридский "Реал" принял решение по будущему английского защитника Трента Александер-Арнольда, передают Vesti.kz.

Ставка на долгосрочный проект

Как сообщает Fichajes, "королевском клубе" не воспринимают 27-летнего игрока как временное решение. Руководство клуба изначально рассматривало его трансфер как стратегическую инвестицию: англичанина планируют развивать в качестве ключевого игрока команды на несколько сезонов вперёд. Несмотря на появлявшиеся слухи, мадридцы не намерены избавляться от защитника и полностью доверяют ему.

Позиция самого игрока

Александер-Арнольд, в свою очередь, настроен доказать, что способен стать основным правым защитником "сливочных". Его цель — адаптироваться к оборонительным требованиям испанского футбола, не потеряв при этом своего атакующего влияния. Сообщалось об интересе со стороны "Манчестер Сити", однако сам футболист не проявил интереса к возможным предложениям.





Дебютный сезон в Мадриде

Текущий сезон — первый для Трента в составе "Реала". Летом он перешёл в мадридский клуб на правах свободного агента из "Ливерпуля". На данный момент 27-летний защитник провёл 12 матчей и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"