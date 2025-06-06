"Реал" закрыл рекордный трансфер - таланта уговорил Хаби Алонсо

Полузащитник аргентинского "Ривер Плейта" Франко Мастантуоно продолжит карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

"Реал" оформил рекордный трансфер

По информации TyC Sports, 17-летний игрок согласовал контракт с "королевским клубом", соглашение будет рассчитано до 2031 года.

Трансфер Мастантуоно обойдется "Реалу" в 45 миллионов евро - это рекордная продажа в истории аргентинского футбола.

Как отмечает ESPN Argentina, футболист уже подыскивает себе дом в столице Испании. Дебютант сборной Аргентины присоединится к "Реалу" сразу после клубного чемпионата мира.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, Мастантуоно принял решение перейти в "Реал" после беседы с новым главным тренером Хаби Алонсо.

Испанец детально объяснил игроку, в какой роли тот сможет проявить себя в его системе, а также рассказал о долгосрочных планах клуба на вундеркинда. Разговор продлился 40-45 минут, и Мастантуоно был в полном восторге от идей рулевого, после чего окончательно решил переехать в Мадрид.

На Франко также претендовал "Пари Сен-Жермен", еще недавно считавшийся явным фаворитом в споре за восходящую звезду. Однако игрок сделал выбор в пользу "Реала".

"Реал" заполучил "нового Месси"

Мастантуоно, которого называют "новым Месси", выступает в системе "Ривер Плейт" с 2019 года, в основном составе играет с начала 2024-го. За это время он провел 61 матч, забил 10 голов и отдал 7 ассистов.

Контракт хавбека с "Ривер Плейтом" действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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