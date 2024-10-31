"Реал" выбрал "преемника" Роналду: все из-за "Золотого мяча"

Мадридский "Реал" защищает бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора так же сильно, как ранее поддерживал португальского форварда Криштиану Роналду в период выступлений за клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой Relevo.

По данным источника, "королевский клуб" решил не ехать на церемонию вручения "Золотого мяча"-2024 в Париж (Франция), когда стало понятно, что награда достанется игроку "Манчестер Сити" Родри, потому что почувствовал несправедливость по отношению к своей звезде.

"Реал" по решению президента Флорентино Переса решил не присутствовать на мероприятии, чтобы защитить себя от того, что они считают "серьезной несправедливостью", и чтобы защитить звездного игрока.

Отмечается, что мадридском клубе до сих пор очень расстроены итогами церемонии и объясняют это только влиянием УЕФА и "войнами" с этой организацией, в том числе из-за Суперлиги. В "Реале" не видят какой-либо спортивной причины, которая ставит Родри выше Винисиуса по итогам прошлого сезоне, или выше Даниэля Карвахаля (защитник "Реала").

Этим демаршем "сливочные" стремились поддержать Винисиуса, лишенного признания, которого, по мнению клуба, он заслуживал как лучший футболист мира.

Подобная поддержка Винисиуса похожа на ту, которую "Реал" ранее оказывал Роналду. Клуб всегда боролся за то, чтобы португальский форвард выигрывал "Золотой мяч" в борьбе с аргентинцем Лионелем Месси, его последовательно защищали до самого конца, до ухода на фоне разногласий с Пересом.

Кроме того, отмечается, что за Роналду не раз вступались, несмотря на его проблемы с налоговыми органами, поддерживали во время дисквалификаций и разногласий с руководством клуба.

Что касается Винисиуса, то клуб, помимо прочего, поддерживает бразильца в его борьбе против расизма. Некоторые даже отмечают, что поддержка вингера со стороны "Реала" уже превышает поддержку Криштиану.

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Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе "сливочных" он выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Криштиану является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Больше только у Месси - рекордные восемь "ЗМ". В этом году португалец и аргентинец впервые с 2003 года не попали в число номинантов на награду.

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