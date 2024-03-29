"Реал" выбрал нового тренера на следующий год

Стало известно, кто заменит итальянца Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала" в 2025 году, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, преемником Анчелотти станет Хаби Алонсо, ставший одним из самых востребованных тренеров на рынке. Его "Байер" не знает поражений в чемпионате Германии. Этим летом его хотели подписать "Ливерпуль" и "Бавария", но баскский тренер решил остаться в своем нынешнем клубе еще на год.

Отмечается, что эта стратегия ведет к возможному переходу Алонсо в мадридский "Реал" в следующем году.

Также сообщается, что "Ливерпуль" уже переключился на других кандидатов. Как известно, нынешний наставник "красных" Юрген Клопп объявил об уходе из английского клуба по окончании сезона.

Что касается Анчелотти, то в декабре он продлил контракт с "Реалом" до 30 июня 2026 года, при этом ответив отказом на предложение возглавить сборную Бразилии.

Напомним, что Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год, в составе "сливочных" выиграл Ла Лигу (2011/12), Кубок Испании (2010/11, 2013/14), Суперкубок Испании (2012), Лигу чемпионов (2013/14) и Суперкубок УЕФА (2014).