Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Германия
Комментарии

Стало известно будущее Хаби Алонсо: скоро об этом объявят

Стало известно будущее Хаби Алонсо: скоро об этом объявят
©twitter.com/bayer04_en

Стала известна судьба главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Алонсо продолжит работу в леверкузенском клубе, о чем будет объявлено публично.

Решение принято и подтверждено в отношении Хаби, который останется еще на один сезон.

Опция об освобождении будет активна в 2025 году.

"Ливерпуль" и "Бавария" проинформированы о решении Хаби.

Испанец участвовал в планировании новых контрактов с "Байером", а также удержал в клубе таких звезд, как Флориан Вирц. После "Ливерпуля" и "Баварии" "Реал" также будет следить за этим специалистом в будущем.

Алонсо возглавляет "Байер" с 2022 года, до этого он тренировал резервистов "Реал Сосьедада" и мадридского "Реала". Леверкузенцы идут на первом месте в текущем сезоне Бундеслиги, набрав 70 очков после 26 туров и не проиграв ни одной игры.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Байер Бундеслига Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus