"Реал" сообщил тревожные новости перед битвой с "Баварией" в ЛЧ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку мадридского "Реала" из-за повреждения, полученного в последнем матче чемпионата Испании, передают Vesti.kz.

Как сообщает официальный сайт клуба, француз не работал на поле после того, как ему наложили швы над бровью. В "Реале" подчеркнули, что футболист испытывает дискомфорт, а его отсутствие на тренировке носит превентивный характер.

"Мбаппе не смог выйти на поле из-за дискомфорта и в качестве меры предосторожности", — говорится в заявлении клуба.

Сам форвард также подтвердил травму, опубликовав в социальных сетях фотографию с наложенными швами. Повреждение он получил в предыдущем матче Ла Лиги против каталонской "Жироны", который завершился вничью (1:1).

Уже в ночь с 15 на 16 апреля мадридцам предстоит важнейший матч — ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Первая игра в Мадриде (Испания) завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1, и участие Мбаппе в предстоящем поединке теперь вызывает вопросы.

