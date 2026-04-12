Испания
Вчера 22:15

"Реал" сообщил тревожные новости перед битвой с "Баварией" в ЛЧ

Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку мадридского "Реала" из-за повреждения, полученного в последнем матче чемпионата Испании, передают Vesti.kz.

Как сообщает официальный сайт клуба, француз не работал на поле после того, как ему наложили швы над бровью. В "Реале" подчеркнули, что футболист испытывает дискомфорт, а его отсутствие на тренировке носит превентивный характер.

"Мбаппе не смог выйти на поле из-за дискомфорта и в качестве меры предосторожности", — говорится в заявлении клуба.

Сам форвард также подтвердил травму, опубликовав в социальных сетях фотографию с наложенными швами. Повреждение он получил в предыдущем матче Ла Лиги против каталонской "Жироны", который завершился вничью (1:1).

Уже в ночь с 15 на 16 апреля мадридцам предстоит важнейший матч — ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Первая игра в Мадриде (Испания) завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:1, и участие Мбаппе в предстоящем поединке теперь вызывает вопросы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27
20 Леванте 30 6 8 16 34-50 26

