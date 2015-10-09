"Реал" решил вложить более 8 миллиардов в 16-летнего таланта

"Реал" решил вложить 15 миллионов евро (пример 8,75 миллиарда тенге) в одного из самых перспективных английских талантов — 16-летнего Джереми Монга из "Лестер Сити". Мадридский клуб рассчитывает, что он станет ключевым игроком в долгосрочном проекте, передают Vesti.kz.

Пошаговый план развития

Как пишет Fichajes.net, воспитанника "Лестер Сити" не планируют сразу включать в основной состав. Первоначально Монга присоединится к молодёжной команде "сливочных", где сможет адаптироваться к испанскому футболу и тактическим требованиям клуба. В дальнейшем возможны арендные периоды, чтобы набраться опыта в сильных лигах.

Роль "Лестер Сити" и стратегия роста

"Лестер Сити" поддержал сделку и согласен, чтобы юный вингер остался в клубе ещё на два сезона. Такой подход позволит игроку развиваться в знакомой среде, набирая физическую и психологическую устойчивость, прежде чем переходить в испанский футбол.

Долгосрочная инвестиция в будущее

Мадридцы рассматривают трансфер как стратегическую инвестицию, а не мгновенную ставку на результат. "Реал" надеется, что постепенно развивая Монга, он станет важной частью структуры команды в ближайшие годы.

