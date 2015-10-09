Мбаппе выбрал тренера: Алонсо или Арбелоа?

Килиан Мбаппе продолжает результативную серию в составе мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

В воскресном матче чемпионата Испании "сливочные" уверенно обыграли "Валенсию" со счётом 2:0, а француз стал автором второго гола своей команды.

При этом, как сообщает The Touchline со ссылкой на программу El Partidazo, Мбаппе было комфортнее работать под руководством Хаби Алонсо, чем с Альваро Арбелоа. Источник отмечает, что нападающему больше импонировал стиль и подход экс-наставника.

Любопытно, что ранее в СМИ появлялись слухи о напряжённых отношениях между Алонсо и Мбаппе. Однако сам футболист уже после ухода тренера опровергал эти разговоры, заявляя, что никаких конфликтов между ними не существовало.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает второе место, отставая от лидирующей "Барселоны" всего на одно очко.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé was happier with Xabi Alonso than he is with Arbeloa now. This is information, not an opinion.



— @partidazocope pic.twitter.com/29UYs9iSCt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 9, 2026

