Личный разговор с Арбелоа поставил точку в судьбе игрока "Реала"

В мадридском "Реале" фактически поставили точку в будущем Дани Себальоса, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, главный тренер Альваро Арбелоа лично дал понять полузащитнику, что тот больше не входит в его планы и не получит игрового времени до конца сезона – за исключением форс-мажоров вроде травм или дисквалификаций других игроков.

Показательным стал недавний матч, когда из-за отсутствия Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора тренерскому штабу пришлось прибегнуть к ротации. Однако даже в такой ситуации Себальос остался на скамейке.

С момента прихода Арбелоа на пост главного тренера Себальос оказался на периферии команды. Его роль стала еще менее заметной, чем при Хаби Алонсо, а конкуренцию он проиграл не только основным футболистам, но и ряду молодых игроков.

Окончательную ясность внес личный разговор между футболистом и наставником после матча с "Валенсией". По данным источника, Арбелоа прямо сообщил игроку, что не рассчитывает на него в оставшейся части сезона и не видит его в стартовом составе. Даже в роли игрока замены Себальос больше не рассматривается.

В клубе уже готовятся к его продаже. Президент "Реала" Флорентино Перес планирует масштабную чистку состава, и уход Себальоса считается одним из самых очевидных решений. Мадридцы не намерены чинить препятствий трансферу и готовы отпустить полузащитника примерно за десять миллионов евро.

Правда ли, что Себальос – слабый футболист?

Дани Себальос – испанский хавбек, большую часть своей карьеры связавший с мадридским "Реалом" и добившийся с клубом серьезных трофейных успехов.

В его активе – три победы в Лиге чемпионов УЕФА (2017/18, 2021/22, 2023/24), а также два чемпионских титула Ла Лиги (2021/22, 2023/24). Помимо этого, Себальос выигрывал Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, что на фоне ограниченной игровой практики Себальос в ткущем сезоне полностью отыграл лишь один матч – против "Кайрата" (5:0) в основном этапе Лиги чемпионов.

"Реал" закрыл вопрос по трансферу звезды сборной Англии

Ранее стало известно, что капитан "Реала" резко отреагировал на решения Арбелоа и теперь всерьез рассматривает вариант ухода из клуба.

