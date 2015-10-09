Капитан "Реала" устроил истерику из-за Арбелоа и может покинуть клуб

Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль недоволен решениями главного тренера Альваро Арбелоа и рассматривает уход из "королевского клуба", передают Vesti.kz.
Не играет после возвращения
С момента возвращения после травмы Карвахаль не получил привычного игрового участия. Наставник "сливочных" отдаёт предпочтение другим игрокам. Защитник воспринимает это как потерю доверия и отстранение без спортивных оснований.
Раздражение после матча с "Валенсией"
Как отмечает Fichajes, особенно напряжённой была ситуация после игры 23-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (2:0). Карвахаль был замечен в разговоре с тренером по физподготовке Антонио Пинтусом с явными признаками раздражения и недовольства. Отмечается, что внутри команды ситуация не осталась незамеченной.
Контракт истекает, будущее в подвешенном состоянии
Договор футболиста с "Реалом" действует до конца сезона, что делает ситуацию ещё более критичной. Сообщается, что сейчас всё зависит от решений тренера и руководства клуба.
В текущем сезоне Карвахаль провёл 10 матчей во всех турнирах за "сливочных."
