Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 19:46
 

"Реал" нашёл замену своему капитану в "Челси"

  Комментарии

Поделиться
"Реал" нашёл замену своему капитану в "Челси" Дани Карвахаль. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" проявляет предметный интерес к правому защитнику "Челси" и сборной Франции Мало Гюсто, которого в клубе рассматривают как потенциальную долгосрочную замену капитану команды Дани Карвахалю, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" проявляет предметный интерес к правому защитнику "Челси" и сборной Франции Мало Гюсто, которого в клубе рассматривают как потенциальную долгосрочную замену капитану команды Дани Карвахалю, передают Vesti.kz.

По данным Topskills Sports UK, руководство "сливочных" уже анализирует кандидатуру 22-летнего футболиста в контексте будущего обновления оборонительной линии.

Гюсто выступает за лондонский клуб с 2023 года — тогда "Челси" приобрёл его у французского "Лиона" за 30 миллионов евро. За время в английской премьер-лиге (АПЛ) он закрепился в основной обойме команды и стал одним из самых стабильных игроков на правом фланге обороны.

В текущем сезоне француз провёл 32 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи, демонстрируя не только надёжность в защите, но и активность в атаке. Его прогресс не остался без внимания европейских грандов.


На данный момент, согласно Transfermarkt, рыночная стоимость Мало Гюсто составляет 35 миллионов евро, что делает его относительно доступной целью для топ-клубов.

В "Реале" видят в нём профильного современного флангового защитника — быстрого, техничного и тактически гибкого, способного в перспективе занять ключевую роль на позиции правого бека после Карвахаля.

Ранее стало известно, что в раздевалке мадридского "Реала" нарастает напряжение вокруг нападающего команды Килиана Мбаппе - подробности по ссылке.

Добавим также, что "Реал" закрыл вопрос по трансферу звезды сборной Англии.

Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 февраля 01:15   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 75 человек

Реклама

Живи спортом!