Испания
Сегодня 19:25
 

В "Барселоне" официально объявили об отставке. Подробности

  Комментарии

В "Барселоне" официально объявили об отставке. Подробности Жоан Лапорта. ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" на официальном сайте сообщила об отставке президента клуба Жоана Лапорты, передают Vesti.kz.

Решение принято в соответствии с уставом организации — функционер сложил полномочия, чтобы получить право баллотироваться на очередных выборах руководства клуба, которые состоятся 15 марта. Лапорта уже подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру и продолжить борьбу за пост главы "блауграны".

Отставка была оформлена на заседании совета директоров, где также был официально объявлен старт избирательного процесса. Это стандартная процедура, предусмотренная регламентом клуба для действующих руководителей, желающих участвовать в выборах.

До проведения голосования и формирования нового состава правления высший руководящий орган "Барселоны" будет работать в обновлённой конфигурации. Временно исполняющим обязанности президента назначен Рафаэль Юсте, который возглавит управление клубом на переходный период.

Ранее нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски повторил редчайшее достижение, покорявшееся ранее лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Добавим также, что 20-летний талант предал "Барселону" и начал переговоры с "Реалом".

"Предатель" "Барселоны" решил вернуться: Деку принял решение

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

