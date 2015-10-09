Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций представил официальный мяч решающего матча Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Презентация состоялась накануне главного события еврокубкового года.

Финал турнира пройдёт 31 мая на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште, где определится новый обладатель самого престижного клубного трофея Европы.

На данный момент титул действующего победителя Лиги чемпионов принадлежит французскому "Пари Сен-Жермен".

Отметим, что в текущем розыгрыше впервые в своей истории сыграл алматинский "Кайрат", занявший последнее 36-е место по итогам общего этапа.

