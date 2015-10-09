"Реал" решил вернуть легендарного полузащитника на следующий сезон

Мадридский "Реал" планирует вернуть экс-полузащитника сборной Германии Тони Крооса в клуб — на этот раз уже в управленческую структуру, передают Vesti.kz.

Перес хочет вернуть Крооса

Руководство "сливочных" активно работает над возвращением бывшего футболиста команды. По данным AS, в клубе рассчитывают использовать опыт чемпиона мира и предложить ему одну из должностей в спортивном департаменте уже со следующего сезона.

Главным инициатором приглашения выступает президент мадридцев Флорентино Перес, который поддерживает тёплые отношения с экс-футболистом.

Роль пока не определена

Отмечается, что конкретная должность Крооса в структуре клуба пока не утверждена — стороны продолжают обсуждать формат сотрудничества.

Легенда "королевского клуба"

Кроос выступал за "Реал" с 2014 по 2024 год и завершил карьеру после десяти сезонов в составе "сливочных". За это время немецкий полузащитник завоевал 22 трофея, включая четыре титула чемпиона Испании и пять побед в Лиге чемпионов.

Кроме того, он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Чем занимается сейчас

После завершения карьеры Кроос сосредоточился на развитии собственной футбольной академии — Equipo Toni Kroos, которая функционирует в Испании.

Таким образом, уже в ближайшее время легендарный немец может вернуться в "Реал" и начать новую главу своей карьеры — за пределами футбольного поля.

"Реал" готов отдать 200 миллионов евро за 24-летнего вингера

