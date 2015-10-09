Испания
Сегодня 16:20
 

"Реал" решил вернуть легендарного полузащитника на следующий сезон

"Реал" решил вернуть легендарного полузащитника на следующий сезон

Мадридский "Реал" планирует вернуть экс-полузащитника сборной Германии Тони Крооса в клуб — на этот раз уже в управленческую структуру, передают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" планирует вернуть экс-полузащитника сборной Германии Тони Крооса в клуб — на этот раз уже в управленческую структуру, передают Vesti.kz.

Перес хочет вернуть Крооса

Руководство "сливочных" активно работает над возвращением бывшего футболиста команды. По данным AS, в клубе рассчитывают использовать опыт чемпиона мира и предложить ему одну из должностей в спортивном департаменте уже со следующего сезона.

Главным инициатором приглашения выступает президент мадридцев Флорентино Перес, который поддерживает тёплые отношения с экс-футболистом.

Роль пока не определена

Отмечается, что конкретная должность Крооса в структуре клуба пока не утверждена — стороны продолжают обсуждать формат сотрудничества.


Легенда "королевского клуба"

Кроос выступал за "Реал" с 2014 по 2024 год и завершил карьеру после десяти сезонов в составе "сливочных". За это время немецкий полузащитник завоевал 22 трофея, включая четыре титула чемпиона Испании и пять побед в Лиге чемпионов.

Кроме того, он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Чем занимается сейчас

После завершения карьеры Кроос сосредоточился на развитии собственной футбольной академии — Equipo Toni Kroos, которая функционирует в Испании.

Таким образом, уже в ближайшее время легендарный немец может вернуться в "Реал" и начать новую главу своей карьеры — за пределами футбольного поля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
16 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
17 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

