Испания
Сегодня 18:00
 

"Атлетико" установил рекорд перед битвой с "Барселоной" в ЛЧ

  Комментарии

"Атлетико" установил рекорд перед битвой с "Барселоной" в ЛЧ ФК "Атлетико" Мадрид. ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Атлетико" отметился историческим достижением в матче 31-го тура Ла Лиги против "Севильи", несмотря на поражение со счётом 1:2, передают Vesti.kz.

Как сообщает Opta, команда установила рекорд эпохи нынешнего тренера "матрасников" Диего Симеоне.

По данным статистиков, средний возраст стартового состава столичного клуба Испании в этой встрече составил 23 года и 289 дней. Это самый молодой состав "Атлетико" в чемпионате Испании за всё время работы аргентинского специалиста, который возглавляет клуб с 2011 года.

Стоит отметить, что на игру с "Севильей" тренерский штаб выставил резервный состав, сосредоточив внимание на предстоящем еврокубковом противостоянии.

После 31 тура Ла Лиги мадридцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков.

Уже 14 апреля "Атлетико" проведёт один из ключевых матчей сезона — команда примет каталонскую "Барселону" в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре мадридцы одержали победу со счётом 2:0.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
16 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
17 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 апреля 00:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Вильярреал
Проголосовало 0 человек

