"Атлетико" потерпел сенсационное поражение в Ла Лиге

"Севилья" одержала сенсационную победу над "Атлетико" в 31-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. У хозяев отличились Акор Адамс (10-я минута, с пенальти) и Неманья Гудель (45+2-я). В составе гостей гол забил Хавьер Боньяр (35-я).

"Атлетико" после этой осечки занимает четвёртое место в турнирной таблице с 57 очками, а "Севилья" с 34 очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре "Атлетико" сыграет на выезде с "Эльче" (22 апреля), а "Севилья" встретится в гостях с "Леванте" (23 апреля).

