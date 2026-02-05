"Реал" решил расстаться с тремя игроками по окончании сезона

Мадридский "Реал" определился с первыми кадровыми решениями на лето и готовит масштабное обновление состава, передают Vesti.kz.

Кто покинет "Реал"

По информации Fichajes, по завершении сезона "сливочные" расстанутся сразу с тремя футболистами — испанцами Франом Гарсией и Дани Себальосом, а также с австрийцем Давидом Алабой. Руководство клуба во главе с президентом Флорентино Пересом намерено сократить состав и освободить зарплатный фонд для будущих трансферов.

Фран Гарсия и потеря места в составе

Левый защитник Фран Гарсия в текущем сезоне практически утратил доверие тренерского штаба. Его игровое время заметно сократилось, и сейчас он считается лишь одним из резервных вариантов. Несмотря на контракт до 2027 года, его уход летом рассматривается как оптимальный вариант для обеих сторон.





Алаба уйдёт свободным агентом

Контракт Давида Алабы истекает в июне, и "Реал" уже принял решение не предлагать австрийцу новое соглашение. Частые травмы и спад стабильности повлияли на позицию клуба, и опытный защитник покинет Мадрид в статусе свободного агента.





Будущее Себальоса

Полузащитник Дани Себальос также близок к уходу. Игрок давно заинтересован в смене обстановки ради регулярной практики, а клуб не исключает его трансфер в ближайшее трансферное окно. Ожидается, что именно предстоящим летом стороны окончательно разойдутся.





Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"