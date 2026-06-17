"Реал" разорвёт контракт с 3-кратным победителем ЛЧ: он не нужен Моуринью

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Даниель Себальос покинет "королевский клуб" на правах свободного агента, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Досрочное завершение контракта

По данным источника, решение уже принято окончательно. 29-летний испанец не входит в планы главного тренера "сливочных" Жозе Моуринью и готов продолжить карьеру в другой команде.

Изначально контракт Себальоса с "Реалом" был рассчитан до лета 2027 года, однако стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Возвращение в "Бетис"?

Ранее сообщалось, что сам игрок заинтересован в возвращении в "Бетис", воспитанником которого он является. Ради этого Себальос даже был готов убедить руководство "Реала" отказаться от последнего года его контракта. При этом мадридцы рассчитывали получить за полузащитника компенсацию в размере 7-8 миллионов евро.

Сейчас "Бетис" остаётся одним из главных претендентов на подписание хавбека.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Трофеи в составе "Реала"

Себальос выступал за "Реал" с 2017 года за это время успел завоевать внушительную коллекцию титулов. Вместе с мадридским клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

Теперь полузащитник готовится к новому этапу карьеры после завершения своей главы в составе "сливочных".

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