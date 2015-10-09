"Реал" провёл переговоры с новым тренером и получил список требований

Руководство мадридского "Реала" продолжает рассматривать кандидатов на пост главного тренера, и наряду с Юргеном Клоппом в шорт-листе президента "сливочных" Флорентино Переса оказался Йоахим Лёв, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional со ссылкой на Bild, немецкий специалист, находящийся без работы с момента ухода из сборной Германии в 2021 году, уже провёл первые контакты с представителями "сливочных". Отмечается, что Лёв обозначил чёткие условия, при которых готов возглавить мадридский клуб.

Три трансфера — обязательное условие

Лёв настаивает на подписании трёх футболистов топ-уровня. В первую очередь речь идёт о центральном защитнике, способном стать лидером обороны, которая в последние сезоны регулярно подвергалась критике.

Главным кандидатом называется Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии". Контракт игрока рассчитан до 2027 года, однако он не планирует его продлевать, а сумма отступных составляет около 65 миллионов евро.

Полузащитник-организатор: ставка на "план Б"

Ещё одним ключевым требованием Лёва является подписание креативного полузащитника, способного управлять темпом игры. При этом варианты уровня Витиньи или Энцо Фернандеса считаются финансово недоступными.

В качестве альтернативы немецкий тренер рекомендует Анджело Штиллера из "Штутгарта", который ранее также фигурировал в планах бывшего тренера "Реала" Хаби Алонсо.

Классический форвард вместо универсалов

Кроме того, Лёв считает необходимым усилить атаку классическим центрфорвардом. Команде нужен нападающий другого профиля, нежели Килиан Мбаппе, — игрок, способный выполнять роль "девятки", как это делали ранее Альваро Мората или Хоселу.

Под эти требования подходит Душан Влахович, чей контракт с "Ювентусом" истекает 30 июня.

Четыре игрока — на выход

Помимо усиления состава, Лёв требует провести и масштабную чистку. По его мнению, клубу следует расстаться с игроками, которые не соответствуют уровню "Реала".

В список возможных уходов входят Дани Себальос, Фран Гарсия, Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

Фото: ©Depositphotos/Michele_Morrone

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!