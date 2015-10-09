Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 21:19
 

"Реал" провёл переговоры с новым тренером и получил список требований

  Комментарии

Поделиться
"Реал" провёл переговоры с новым тренером и получил список требований ©Depositphotos/Musiu0

Руководство мадридского "Реала" продолжает рассматривать кандидатов на пост главного тренера, и наряду с Юргеном Клоппом в шорт-листе президента "сливочных" Флорентино Переса оказался Йоахим Лёв, передают Vesti.kz.

Поделиться

Руководство мадридского "Реала" продолжает рассматривать кандидатов на пост главного тренера, и наряду с Юргеном Клоппом в шорт-листе президента "сливочных" Флорентино Переса оказался Йоахим Лёв, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional со ссылкой на Bild, немецкий специалист, находящийся без работы с момента ухода из сборной Германии в 2021 году, уже провёл первые контакты с представителями "сливочных". Отмечается, что Лёв обозначил чёткие условия, при которых готов возглавить мадридский клуб.

Йоахим Лёв

Три трансфера — обязательное условие

Лёв настаивает на подписании трёх футболистов топ-уровня. В первую очередь речь идёт о центральном защитнике, способном стать лидером обороны, которая в последние сезоны регулярно подвергалась критике.

Главным кандидатом называется Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии". Контракт игрока рассчитан до 2027 года, однако он не планирует его продлевать, а сумма отступных составляет около 65 миллионов евро.

Полузащитник-организатор: ставка на "план Б"

Ещё одним ключевым требованием Лёва является подписание креативного полузащитника, способного управлять темпом игры. При этом варианты уровня Витиньи или Энцо Фернандеса считаются финансово недоступными.

В качестве альтернативы немецкий тренер рекомендует Анджело Штиллера из "Штутгарта", который ранее также фигурировал в планах бывшего тренера "Реала" Хаби Алонсо.

Классический форвард вместо универсалов

Кроме того, Лёв считает необходимым усилить атаку классическим центрфорвардом. Команде нужен нападающий другого профиля, нежели Килиан Мбаппе, — игрок, способный выполнять роль "девятки", как это делали ранее Альваро Мората или Хоселу.

Под эти требования подходит Душан Влахович, чей контракт с "Ювентусом" истекает 30 июня.

Четыре игрока — на выход

Помимо усиления состава, Лёв требует провести и масштабную чистку. По его мнению, клубу следует расстаться с игроками, которые не соответствуют уровню "Реала".

В список возможных уходов входят Дани Себальос, Фран Гарсия, Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

Фото: ©Depositphotos/Michele_Morrone

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 38 человек

Реклама

Живи спортом!