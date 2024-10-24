"Реал" понес потерю на эль-класико против "Барселоны"

Вингер "Реала" Родриго не поможет мадридскому клубу в первом в сезоне эль-класико против каталонской "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Бразилец получил травму задней поверхности бедра в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (5:2).

В "Реале" сообщили, что у игрока травма бицепса бедра правой ноги. Сроки восстановления не называются, но, по данным Marca, Родриго может пропустить до 20 дней.

Ранее сообщалось, что в матче с "Барселоной" не сможет принять участия вратарь "сливочных" Тибо Куртуа. Бельгиец получил травму приводящей мышцы левой ноги.

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Матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится 26 октября и пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. На данный момент каталонцы лидируют в чемпионате Испании, набрав 27 очков за 10 игр. "Королевский клуб" занимает второе место (24 очка).