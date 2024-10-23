"Реал" получил тревожные новости перед эль-класико с "Барселоной"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил повреждение в матче третьего тура Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (5:2), сообщают Vesti.kz.

Бельгийский голкипер при этом, провел на поле всю встречу целиком.

"После обследования нашего игрока Тибо Куртуа, проведенного медицинской службой "Реала", у него диагностировали травму приводящей мышцы левой ноги", - говорится на сайте клуба.Лиги

Напомним, голкипер пропустил большую часть сезона-2023/24 из-за травмы. На тренировке "Реала" он получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Куртуа вернулся в строй лишь в начале мая.

Отметим, что "Реал" ближайший матч проведет в ночь с 26 на 27 октября. "Сливочные" в рамках 11 тура Ла Лиги сыграют на своем поле с "Барселоной".

Перед этим матчем, "сине-гранатовые", набрав 27 очков, лидируют в чемпионате Испании. У "Реала" 24 балла и второе место.