Испания
"Реал" получил отказ от топ-тренера и переключился на другого кандидата на место Алонсо

"Реал" получил отказ от топ-тренера и переключился на другого кандидата на место Алонсо Хаби Алонсо. ©Depositphotos.com/Musiu0

"Реал" переживает серьёзный кризис, а давление на главного тренера Хаби Алонсо с каждым матчем растёт, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, ситуация для тренера становится практически невыносимой, и руководство клуба уже ведёт переговоры о назначении его преемника.

Флорентино Перес не забыл прошлое Алонсо

Президент клуба Флорентино Перес давно ожидал этот момент. Алонсо уже дважды уходил из клуба: сначала как игрок, когда не продлил контракт и перешёл в "Баварию" к Пепу Гвардиоле, а затем как тренер молодёжной команды, снова отправившись в Германию.

Несмотря на это, летом 2025 года Алонсо вернулся в Мадрид после успешного сезона в "Байере", с которым выиграл Бундеслигу. 

Юрген Клопп отказался от предложения

Одним из рассматриваемых кандидатов на место Алонсо был Юрген Клопп. Однако немецкий тренер отказался, требуя полного контроля над составом и трансферами — чего "Реал" предоставить не готов. Клопп также не хотел рисковать своей репутацией, беря команду с нестабильным составом и без предсезонной подготовки.


Альтернативы Алонсо

Теперь руководство ищет тренера, способного управлять раздевалкой, вернуть атакующую игру и стабилизировать команду. Среди фаворитов — Зинедин Зидан, а также внутренние варианты: Альваро Арбелоа и Сантьяго Солари. Ещё велись переговоры с Жозе Моуринью, но португалец сосредоточен на "Бенфике".

Назначение опытного специалиста становится приоритетом для "Реала", пока календарь сжимает сроки, а результаты команды остаются нестабильными.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
17 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
18 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Витория-Гастейс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 декабря 01:00   •   не начат
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Алавес
Ничья
Реал М
Проголосовало 3 человек

