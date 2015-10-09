"Реал" получил отказ от топ-тренера и переключился на другого кандидата на место Алонсо

"Реал" переживает серьёзный кризис, а давление на главного тренера Хаби Алонсо с каждым матчем растёт, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, ситуация для тренера становится практически невыносимой, и руководство клуба уже ведёт переговоры о назначении его преемника.

Флорентино Перес не забыл прошлое Алонсо

Президент клуба Флорентино Перес давно ожидал этот момент. Алонсо уже дважды уходил из клуба: сначала как игрок, когда не продлил контракт и перешёл в "Баварию" к Пепу Гвардиоле, а затем как тренер молодёжной команды, снова отправившись в Германию.

Несмотря на это, летом 2025 года Алонсо вернулся в Мадрид после успешного сезона в "Байере", с которым выиграл Бундеслигу.

Юрген Клопп отказался от предложения

Одним из рассматриваемых кандидатов на место Алонсо был Юрген Клопп. Однако немецкий тренер отказался, требуя полного контроля над составом и трансферами — чего "Реал" предоставить не готов. Клопп также не хотел рисковать своей репутацией, беря команду с нестабильным составом и без предсезонной подготовки.

Альтернативы Алонсо

Теперь руководство ищет тренера, способного управлять раздевалкой, вернуть атакующую игру и стабилизировать команду. Среди фаворитов — Зинедин Зидан, а также внутренние варианты: Альваро Арбелоа и Сантьяго Солари. Ещё велись переговоры с Жозе Моуринью, но португалец сосредоточен на "Бенфике".

Назначение опытного специалиста становится приоритетом для "Реала", пока календарь сжимает сроки, а результаты команды остаются нестабильными.

